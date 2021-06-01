Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Başkan Özgan Gazeteciler ile bir araya geldi Başkanımız Kazım Özgan; "2 Haziran Kurtuluş Bayramı'nın 101. kutlamaları için hazırız. "

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri başlamadan önce kozan'daki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan kendi döneminde Kozan'a kazandırılan hizmetlerin tanıtımını yaptı.

Yaptığı hizmetlerin öncesini ve sonrasını basın mensuplarına anlatan Belediye Başkanı Kazım Özgan daha sonra 2 yıllık Belediye başkanlığı dönemini değerlendirdi.

Arıkan Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2 yıllık süre içerisinde 22 milyonluk borç ödediklerini ifade eden Özgan, pandeminin kendilerini olumsuz yönde etkilediğini, yavaş yavaş daha çok hizmet yapmak için harekete geçeceklerini ifade etti. Otağ TV tarafından düzenlenen programda, Kozan'daki yerel gazete sahiplerinin Kozan Belediyesi'nin 2 yıllık durumunu değerlendirmesi ile ilgili olarak da gazetecilerin sorduğu sorulara cevap veren Özgan, özellikle tarihi dokunun gün yüzüne çıkartılarak gelecek nesillere aktarılması ve Kozan'ın turizm açısından örnek şehir olması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Başkan Kazım Özgan, yöresel ürünlerin de sosyal yaşam merkezinin aracılığı ile e-satış üzerinden pazarlandığına dikkat çekti. Kozan'a özgü ürünlerin doğal ortamlarda hazırlanarak vatandaşlara ulaştırıldığına dikkat çeken Özgan, gazete sahiplerine de gazetelerinin isimleri ile birlikte hazırlanan saatleri hediye etti. Yöresel ürünlerin hepsini tek tek tanıtan Özgan, ürünlerin hepsinin internet ortamından ulaşabileceğini ayrıca, Yukarı Çarşı'da da yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin açıldığını ifade etti.

Özgan düzenlediği toplantıda, Kozan'ın 2 Haziran Kurtuluş Bayramı'na hazırlanıyor unu ve yapılacak olan programları paylaştı. Buna göre;

1 Haziran Salı günü şehrin muhtelif yerlerinde Mehteran Gösterileri 1 Haziran Salı günü Şehrin muhtelif yerlerinde Atlı Birlikleri Gösterileri 1 Haziran Salı günü saat 20: 00'da Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda Mehteran Gösterisi(Meşrubat İkramımız olacaktır) 1 Haziran Salı günü akşam saat 20. 30 da Belediye hoparlöründen çalınacak İstiklal Marşımız balkonlarımızdan tüm Kozan Halkımızla birlikte sevinç, coşku ve gururla okunacak. Belediye önünden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na araç konvoyuyla gidilip akabinde Havai Fişek ve Mehteran Gösterisi olacaktır.

(Pandemi koşullarında izin çıkması halinde saat değişikliği olabilir. )

2 Haziran 2021 Çarşamba sabah saat 06. 45'te kaleden 7 pare top atışı yapılacak. (Misafirlerimize çorba ve simit ikramımız olacaktır) 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 07. 00'de Kozan Hoşkadem Camii önünde Kozan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlama Programı sunumu yapılacaktır.

Program sunuculuğunu Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Okan ARIK yapacaktır. Hoşkadem Camii önünde düşman bayrağı indirilip Milis kuvvetlerince temsili Hürriyet Kızı kurtarılıp Türk Bayrağı çekilecek ve ezan okunacaktır. Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin hatırasına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Adana Büyükşehir Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız okunacaktır. İstiklal Marşımızın ardından aziz Şehitlerimizin hatırasını tazim için ATATÜRK Anıtına Belediye adına Belediye Başkanı ve Milis Kuvvetlerince Çelenk konulacaktır. Kozan Müftülüğü adına Hoşkadem Cami İmam Hatibi Abdurrahman YILMAZ'ın konuşması. Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım ÖZGAN'ın konuşmaları Kozan Kaymakamı Sayın Şafak GÜRÇAM'ın konuşmaları (Tensip Buyururlarsa) Kozan Belediyesi Yöresel Ürünler satış noktası açılışı Başta Şehit Kaymakam Saim Bey olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımıza sevgi, saygı ve şükran duygularının ifadesi için Kozan şehitliğine Mehteran eşliğinde yürüyüş yapılacak ve Kuran-ı Kerim okunacaktır. 2 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 19: 00 da Özden Kültür Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında İstiklal Yolunda Kozan adlı tiyatro oyunu sahnelenecektir. 3 Haziran 2021 Perşembe Günü saat 19: 00 da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim spor kurslarının gösterileri yapılacaktır. 4 Haziran 2021 Cuma Günü saat 19: 00 da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında Sıra Gecesi yapılacaktır.