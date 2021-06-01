Üye Girişi
Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

01.06.2021 12:07
Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi, System.String[]

Başkan Özgan Gazeteciler ile bir araya geldi Başkanımız Kazım Özgan; "2 Haziran Kurtuluş Bayramı'nın 101. kutlamaları için hazırız. "Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Başkan Özgan Gazeteciler ile bir araya geldi Başkanımız Kazım Özgan; "2 Haziran Kurtuluş Bayramı'nın 101. kutlamaları için hazırız. "

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri başlamadan önce kozan'daki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan kendi döneminde Kozan'a kazandırılan hizmetlerin tanıtımını yaptı.

Yaptığı hizmetlerin öncesini ve sonrasını basın mensuplarına anlatan Belediye Başkanı Kazım Özgan daha sonra 2 yıllık Belediye başkanlığı dönemini değerlendirdi.

Arıkan Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2 yıllık süre içerisinde 22 milyonluk borç ödediklerini ifade eden Özgan, pandeminin kendilerini olumsuz yönde etkilediğini, yavaş yavaş daha çok hizmet yapmak için harekete geçeceklerini ifade etti. Otağ TV tarafından düzenlenen programda, Kozan'daki yerel gazete sahiplerinin Kozan Belediyesi'nin 2 yıllık durumunu değerlendirmesi ile ilgili olarak da gazetecilerin sorduğu sorulara cevap veren Özgan, özellikle tarihi dokunun gün yüzüne çıkartılarak gelecek nesillere aktarılması ve Kozan'ın turizm açısından örnek şehir olması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Başkan Kazım Özgan, yöresel ürünlerin de sosyal yaşam merkezinin aracılığı ile e-satış üzerinden pazarlandığına dikkat çekti. Kozan'a özgü ürünlerin doğal ortamlarda hazırlanarak vatandaşlara ulaştırıldığına dikkat çeken Özgan, gazete sahiplerine de gazetelerinin isimleri ile birlikte hazırlanan saatleri hediye etti. Yöresel ürünlerin hepsini tek tek tanıtan Özgan, ürünlerin hepsinin internet ortamından ulaşabileceğini ayrıca, Yukarı Çarşı'da da yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin açıldığını ifade etti.

Özgan düzenlediği toplantıda, Kozan'ın 2 Haziran Kurtuluş Bayramı'na hazırlanıyor unu ve yapılacak olan programları paylaştı. Buna göre;

1 Haziran Salı günü şehrin muhtelif yerlerinde Mehteran Gösterileri 1 Haziran Salı günü Şehrin muhtelif yerlerinde Atlı Birlikleri Gösterileri 1 Haziran Salı günü saat 20: 00'da Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda Mehteran Gösterisi(Meşrubat İkramımız olacaktır) 1 Haziran Salı günü akşam saat 20. 30 da Belediye hoparlöründen çalınacak İstiklal Marşımız balkonlarımızdan tüm Kozan Halkımızla birlikte sevinç, coşku ve gururla okunacak. Belediye önünden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na araç konvoyuyla gidilip akabinde Havai Fişek ve Mehteran Gösterisi olacaktır.

(Pandemi koşullarında izin çıkması halinde saat değişikliği olabilir. )

2 Haziran 2021 Çarşamba sabah saat 06. 45'te kaleden 7 pare top atışı yapılacak. (Misafirlerimize çorba ve simit ikramımız olacaktır) 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 07. 00'de Kozan Hoşkadem Camii önünde Kozan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlama Programı sunumu yapılacaktır.

Program sunuculuğunu Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Okan ARIK yapacaktır. Hoşkadem Camii önünde düşman bayrağı indirilip Milis kuvvetlerince temsili Hürriyet Kızı kurtarılıp Türk Bayrağı çekilecek ve ezan okunacaktır. Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin hatırasına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Adana Büyükşehir Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız okunacaktır. İstiklal Marşımızın ardından aziz Şehitlerimizin hatırasını tazim için ATATÜRK Anıtına Belediye adına Belediye Başkanı ve Milis Kuvvetlerince Çelenk konulacaktır. Kozan Müftülüğü adına Hoşkadem Cami İmam Hatibi Abdurrahman YILMAZ'ın konuşması. Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım ÖZGAN'ın konuşmaları Kozan Kaymakamı Sayın Şafak GÜRÇAM'ın konuşmaları (Tensip Buyururlarsa) Kozan Belediyesi Yöresel Ürünler satış noktası açılışı Başta Şehit Kaymakam Saim Bey olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımıza sevgi, saygı ve şükran duygularının ifadesi için Kozan şehitliğine Mehteran eşliğinde yürüyüş yapılacak ve Kuran-ı Kerim okunacaktır. 2 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 19: 00 da Özden Kültür Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında İstiklal Yolunda Kozan adlı tiyatro oyunu sahnelenecektir. 3 Haziran 2021 Perşembe Günü saat 19: 00 da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim spor kurslarının gösterileri yapılacaktır. 4 Haziran 2021 Cuma Günü saat 19: 00 da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında Sıra Gecesi yapılacaktır.

Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

Kazım Özgan, Haziran, Kozan, Salı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu         
11:37
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor         
11:09
Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi         
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özgan Gazeteciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement