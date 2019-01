Başkan Özgökçe'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajında, gazetecilerin toplumun dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bilgi sahibi olabilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Demokrasinin, ahlakın ve adil düzenin vazgeçilmez birer aktörü olan basın yayın organları, toplumun gözü, kulağı ve sesi konumundadır. Gazeteciler; doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma her daim ışık tutarlar" dedi.



Yeni Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılmasında sağlıklı, güçlü ve özgür bir basının çok önemli katkısı olacağına inandığını kaydeden Başkan Özgökçe, "Medya, yaptığı yayınlarla bir şehrin ve ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişiminde önemli bir güce ve paya sahiptir. Özellikle Van'da faaliyet gösteren yerel medyanın görüş, öneri ve eleştirileri, şehrimizin gelişimi açısından önemlidir. Biz yerel yönetimler olarak doğru, tarafsız ve önyargısız haberleri çok önemsiyor ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken halkımıza ulaşmak ve halkımızın da bize ulaşım yollarından biri olarak görüyoruz. Bir şehrin vicdanı, gözü, kulağı ve dili olan yerel medyanın abone, reklam gibi ekonomik desteklerle daha da güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Dünyadaki gelişmelerden doğru ve zamanında bilgilendirilmeyen toplumların gelişmelerinin de problemli ve zayıf olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe, "O bakımdan, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile bu şerefli mesleği icra eden ve bizlerin önünü açan tüm fedakar gazetecilerimizin bu güzel gününü tekrar tebrik eder, ailelerine de sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek

Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu