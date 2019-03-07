Son Dakika Haberleri: Başkan Özgökçe'den 'Yeşilay Haftası' Mesajı

Başkan Özgökçe'den 'Yeşilay Haftası' Mesajı

2 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerinin insan ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğini belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi, ancak onlara...

Başkan Özgökçe'den 'Yeşilay Haftası' Mesajı, System.String[]
Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerinin insan ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğini belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi, ancak onlara vereceğimiz doğru ve etkin sağlık bilinciyle mümkün olacaktır" dedi.

Başkan Özgökçe, ilk dönemler alkolle mücadele amacıyla 5 Mart 1920 yılında Hilal-i Ahdar adıyla kurulan; ilerleyen dönemlerde bu mücadele alanına sigara, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının da eklenerek farkındalık oluşturmak, insanları bilgilendirmek ve bu zehirli ve zararlılara karşı her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası olarak kutlandığını söyledi. 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi biz de herkesi bağımlılık ile mücadele için söz vermeye davet ediyoruz' diyen Başkan Özgökçe, "Evet! Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de diyoruz, 'Savaşlar sadece cephelerde değildir, asıl savaş, manevi toplumsal alanda verilen savaştır. Bu değerleri kaybederseniz çökersiniz. İçtimai yapısı bozulur, değerler hiyerarşisi alt üst olan uğruna mücadele edecek hiçbir kutsalı kalmayan bir milleti, bir kez değil her zaman mağlup edersiniz" ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bu zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirme faaliyetleri için başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinin vasıtasıyla birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Özgökçe, geleceğimizin teminatı olan gençleri ve çocukları tehdit eden sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji ile kumar bağımlılığı belasına karşı farkındalık oluşturmak için Van'da bulunan tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paydaş ve işbirliği halinde mücadele edilmesi gerektiğini anlattı. Alkol, sigara ve uyuşturucu maddelerinin insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğine dikkat çeken Başkan Özgökçe, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara verecekleri doğru sağlık bilinciyle mümkün olacağını vurguladı. Zararlı madde kullanımının sonuçlarını iyi idrak etmeleri ve gençlere etkili bir şekilde bunların anlatılması gerektiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Unutmamalıyız ki sağlıksız nesil ve toplumlar, hiçbir alanda başarılı olamazlar. Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onların bilim, sosyal, kültürel, sanat ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı nesiller için toplumumuzdaki tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Yapılan araştırmalara göre sigara içiminde Türkiye dünyada 4'ncü sırada yer almaktadır. Bu da ülkemizde sigaradan kaynaklanan hastalıkların gelecekte daha da artacağını ve buna bağlı olan ölüm vakalarında artış olacağını göstermektedir. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde son yıllarda uyuşturucu ve sigaraya karşı birçok önlem alınarak büyük ölçüde başarı elde edilmiştir. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar aile bağlarını zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır" şeklinde konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

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