Son Dakika Haberleri: Başkan Özgükçe, Engelli Genci Sevindirdi

Başkan Özgükçe, Engelli Genci Sevindirdi

1 saat önce

Van'da yaşayan yürüme engelli 18 yaşındaki Yasin Şaki'ye Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Başkan Özgükçe, Engelli Genci Sevindirdi, System.String[]
Van'da yaşayan yürüme engelli 18 yaşındaki Yasin Şaki'ye Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yürüme engelli Yasin Şaki'nin daha önce çok sıkıntı yaşadığını ifade eden Amca Kutbettin Şaki, "Yasin daha önceleri demir profillerle yapılan sehpa yardımıyla yürüye biliyordu. Çok şükür o sıkıntılardan kurtuldu ve ailesi olarak çok mutluyuz." dedi.

Mahalle Muhtarı Adem Karataş ise Yasin'in doğuştan yürüme engelli olduğunu belirterek, Yasin'in daha önce annesi ve kardeşlerinin yardımıyla dışarı çıkabildiğini ifade etti.

Başkan Özgükçe'ye teşekkür eden aile Yasin'in tedavisi hususunda yetkililerden yardım istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel
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