Son Dakika Haberleri: Başkan Özgüven'den Fethi Sekin'e Doğum Günü Sürprizi

Başkan Özgüven'den Fethi Sekin'e Doğum Günü Sürprizi

2 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, iki yıl önce dünyaya gelen ve ailesi tarafından İzmir saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in ismi verilen bebeğe doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Özgüven'den Fethi Sekin'e Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, iki yıl önce dünyaya gelen ve ailesi tarafından İzmir saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in ismi verilen bebeğe doğum günü sürprizi yaptı.

"Bir yiğit şehit olur, bin yiğit doğar" diyen Başkan Özgüven, "İki yıl önce İzmir'de kendini siper edip daha fazla can kaybını önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin şehadet şerbeti içtiği gün gözlerini dünyaya açan ve ismini ailesi ile birlikte Fethi Sekin olarak verme bahtiyarlığını yaşadığım küçük Fethi Sekinimizin doğum gününü kutladık. Allah bu bebeğimize vatanına, milletine, bayrağına bağlı, başarılarla dolu hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah. Türk Milleti feraset sahibi, kahraman bir millettir. Türk Milleti yok olmasın, egemenliğini sürdürsün, vatanında hür ve bağımsız yaşasın diyerek bu uğurda en büyük servetleri olan canlarını fedadan çekinmeyen şehitlerimizi her zaman kalbimizde taşıyoruz. Bu bebeğimiz de isminin neden konulduğunu anladığı gün çok gururlanacaktır. Bu vesileyle kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle ve hürmetle anıyorum, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

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