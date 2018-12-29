Başkan Özgüven: "Duygu İstismarına Fırsat Vermeyelim"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.



Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilerle ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında şehir dışından gelen dilencileri yakaladı. Dilencilere 124 TL idari para cezası uygulanmasının yanı sıra üzerlerinden çıkan 850 TL'ye ise el konuldu. Vatandaşların huzurunun kendilerinin hassas noktası olduğunu belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarla hemşehrilerimizin duygularını sömüren dilencilere gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Cami önlerinde ve caddelerde bulunan dilencileri topladıktan sonra kendilerine bu yaptıklarının doğru olmadığını, insanların duygularının sömürülmemesi gerektiğini tek tek anlatıyoruz ve cezai müeyyideleri uyguluyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu noktasında hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyiz" şeklinde konuştu.



Sektör haline getirilen dilenciliğin ancak halkın duyarlılığıyla ortadan kaldırılabileceğinin altını çizen Başkan Özgüven, "Dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmektir. Gerçek ihtiyaç sahipleri için devletimizin ürettiği pek çok çözüm mevcuttur. Belediyelerimiz, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçek ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımlar yapılmaktadır. Ancak dilenciliği meslek edinip yüksek gelir elde edenler bu kuruluşlara müracaat etmeyip, şehrimizin cadde, sokak ve kavşaklarında dini ve vicdani duyguları istismar ederek dilenmeyi, hatta kendi rahat ve menfaatleri için çocuk ve engellileri dilendirmeyi tercih ediyorlar. Buna fırsat vermiyoruz ve bu anlamda hemşehrilerimizden dilencileri gördükleri yerde belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

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