Son Dakika Haberleri: Başkan Özgüven'e Teşekkür Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Özgüven'e Teşekkür Ziyaretleri Devam Ediyor

1 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, teşekkür ziyaretleri kapsamında talepleri geri çevirmeyerek makamında ağırlıyor.

Başkan Özgüven'e Teşekkür Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, teşekkür ziyaretleri kapsamında talepleri geri çevirmeyerek makamında ağırlıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Bu doğrultuda Ereğli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nagihan Duru ve rehabilitasyon merkezi sakinleri, Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Ali Helvacı ve dernek yönetimi destekler için teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve derneklerimizle her zaman istişare halinde olduk ve Belediye olarak her türlü desteği vermeye gayret gösterdik. Şehrimizin her noktasına ve halkımızın her kesimine hizmet ulaştırma noktasında canla başla çalıştık. Bu noktada olumlu dönüşleri ve samimi yaklaşımları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğlimize hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda yaptığımız hizmetlerin takdir görmesi bizleri daha da mutlu ediyor. Bu anlamda nazik ziyaretleri için Rehabilitasyon Merkezi Müdürümüz Nagihan Duru Hanımefendi ve rahabilitasyon merkezi sakinlerine, Alevi Kültür Derneğimizin Şube Başkanı Ali Helvacı Bey ve dernek yönetimine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Konya, Özkan Özgüven, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Mahir Eller Projesi ile 12 İlde 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özgüven'e Teşekkür Ziyaretleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]