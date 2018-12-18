Son Dakika Haberleri: Başkan Özgüven, "Hemşehrilerimizle Her Daim Beraberiz"

Başkan Özgüven, "Hemşehrilerimizle Her Daim Beraberiz"

3 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, geleneksel hale getirdiği halk günlerine devam ediyor.

Başkan Özgüven,
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, geleneksel hale getirdiği halk günlerine devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Halk Günü kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları makamında dinleyen Başkan Özgüven, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Tek gayelerinin hizmet olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, "Vatandaşlarımızın takdiriyle çıktığımız hizmet yürüyüşümüzde ilk gün belirttiğimiz gibi şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz. Bizim tek gayemiz şehrimize layıkıyla hizmet etmektir. Bu noktada da en önemli destekçimiz kıymetli hemşehrilerimizdir. Bizlere destek olan ve güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özgüven,"Belediye olarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Diğer günlerde olduğu gibi halk günlerimizde de vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günümüzü gerçekleştiriyoruz. Onların istek, talep ve önerilerine her zaman değer vererek hizmet planlamamızı gerçekleştirdik ayrıca sorunlarına çözüm üretme noktasında gereken talimatları veriyoruz. Sorunlara çözüm üretmek bizim görevimizdir. Ayrıca vatandaşlarımızla iç içe olmak, olanların sorunlarını çözmek bizim için huzur ve mutluluk kaynağıdır" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

Konya, Mehmet Özkan, Ereğli, Güncel
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