Başkan Özkan'a okula destekleri için teşekkür ziyareti - Son Dakika

Karacabey Belediyesi'nin eğitime yönelik koşulsuz desteği sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Ortasarıbey Mahalle Muhtarı Mustafa Ay, Ortasarıbey Serkan Argın Okul Müdürü İbrahim Yılmaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Şaban Masyan'ı ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede Muhtar Ay, okula yapılan destekler için Başkan Özkan'a teşekkür ederek, "Belediyemizin katkılarıyla okulumuzun dış cephesinden bina içerisindeki tamiratlara, çevre düzenlemesinden teknik desteğe kadar çeşitli alanlarda önemli katkılar sağlandı. Destekleri için Başkanımız Ali Özkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Ay ayrıca hem veliler hem de öğretmenler adına Başkan Özkan'a plaket takdim etti. Okul Müdürü İbrahim Yılmaz da destekleri için Başkan Özkan'a teşekkürlerini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Eğitim ve sağlık önceliğimiz

Başkan Özkan da ziyarette yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bu yana, eğitim ve sağlık kurumlarına öncelikli davranarak halkımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu zamana dek hem kurum binalarına hem teknik donanımlarına hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere her türlü desteğimizi sağlamaya çalıştık. Bu desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Nazik ziyaretlerinden ötürü okul müdürümüze, muhtarımıza ve okul aile birliği başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.