Başkan Özkan Altun: "Birlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özkan Altun: 'Birlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz' - Son Dakika

Başkan Özkan Altun: "Birlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz"

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özkan Altun:

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Altun mesajında; içinde büyük hikmetler barındıran bir gece olan mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Birlik ve beraberlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz" dedi. Recep ayının 27. gecesinde peygamber tarafından yaşanmış kutsal bir yolculuk olan Miraç Kandili'nin dolu dolu yaşanması gerektiğini belirten Özkan Altun, "Miraç Kandili insanların Allah'ın rahmetine, merhametine ve bereketine ulaştığı önemli gecelerden biridir. Toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşımın ve yardımlaşmanın arttığı, insanların kendilerini sorgulamalarını sağlayan bu anlamlı geceler, maddi ve manevi olarak arınma, üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek ve kendimizi sorgulamak için önemli bir fırsattır. Bu mübarek geceyi dolu dolu yaşarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandilinin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutlarım" ifadelerine kullandı. - KAYSERİ

Miraç Kandili, Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Komşudan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler Komşudan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu         
17:54
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım         
16:54
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 15:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özkan Altun: "Birlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]