Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "

32 dakika önce

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda inceleme de bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır. Bünyan olarak el ele verdik ilçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Özkan Altun:

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda inceleme de bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır. Bünyan olarak el ele verdik ilçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.


Başkan Altun öğrenci ve velilerin ilçeye gelemeye başladığına, bu yıl yüz öğrenci ile eğitime başlanacağını gelecek yıl ise açılacak yeni bölümlerle bu sayının minimum dört katına çıkacağına dikkat çekti.


Okul binasının şuanda beş yüz öğrenci kapasitesini kaldırabilecek durumda olduğunu belirten Başkan Özkan Altun, "Öğretim Görevlilerimiz ve personelimizle Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda incelemelerde bulunduk. Okulu görmeye gelen öğrenci ve velilerimizle sohbet ettik. Bir kaç küçük detayın dışında okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır hale gelmiş durumda. Aynı şekilde hayırseverimiz tarafından yapımı devam eden yurt binasında çalışmalara hız verilmiş durumda. İnşallah bir daha ki yarıyılda orası da hizmet verir hale gelmiş olacak. Bu sürede öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için hem belediyemiz hem de ilçe halkımız gerçekten seferber olmuş durumda. Hep birlikte el ele verdik. İlçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Duyarlılıkları için kıymetli hemşehrilerime ve mahalle muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hem okulumuzun hem de yurt binamızın yapımında ve eğitime başlamasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı
Okul bahçesinde Atatürk büstü yerde bulununca savcılık soruşturma başlattı Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]