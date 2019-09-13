Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda inceleme de bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır. Bünyan olarak el ele verdik ilçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.



Başkan Altun öğrenci ve velilerin ilçeye gelemeye başladığına, bu yıl yüz öğrenci ile eğitime başlanacağını gelecek yıl ise açılacak yeni bölümlerle bu sayının minimum dört katına çıkacağına dikkat çekti.



Okul binasının şuanda beş yüz öğrenci kapasitesini kaldırabilecek durumda olduğunu belirten Başkan Özkan Altun, "Öğretim Görevlilerimiz ve personelimizle Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda incelemelerde bulunduk. Okulu görmeye gelen öğrenci ve velilerimizle sohbet ettik. Bir kaç küçük detayın dışında okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır hale gelmiş durumda. Aynı şekilde hayırseverimiz tarafından yapımı devam eden yurt binasında çalışmalara hız verilmiş durumda. İnşallah bir daha ki yarıyılda orası da hizmet verir hale gelmiş olacak. Bu sürede öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için hem belediyemiz hem de ilçe halkımız gerçekten seferber olmuş durumda. Hep birlikte el ele verdik. İlçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Duyarlılıkları için kıymetli hemşehrilerime ve mahalle muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hem okulumuzun hem de yurt binamızın yapımında ve eğitime başlamasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ