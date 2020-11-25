Başkan Özkan Altun: "Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi" - Son Dakika

Başkan Özkan Altun: "Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi"

25.11.2020 08:58
Başkan Özkan Altun:

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama ve bariyer çalışmaların tamamlandığını, sanayi sitesinin kullanıma hazır hale geldiğini ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama ve bariyer çalışmaların tamamlandığını, sanayi sitesinin kullanıma hazır hale geldiğini ifade etti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Uzun yıllar boyunca hepimizin konuştuğu, hayalini kurduğumuz küçük sanayi sitemiz esnaflarımızın taşınması için hazır hale geldi. Alt ve üst yapısı biten sanayi sitemizde yaptığımız asfaltlama ve bariyer işlemleri ile buradaki çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek sanayi sitemizde küçük ölçekli imalat, otomotiv tamir ve bakımıyla ilgili sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza günün gereksinimlerine uygun modern, teknik şartlara uygun birer işyeri sağlamış olduk. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında en başından bugüne kadar emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlçede faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlar da tamamlanan sanayi sitesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek Başkan Altun ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Başkan Özkan Altun: Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi
Başkan Özkan Altun: Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi
Başkan Özkan Altun: Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi
Başkan Özkan Altun: Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi

Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özkan Altun: 'Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
07:14
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı         
22:09
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 09:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özkan Altun: "Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei