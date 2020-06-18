Başkan Özkan Altun sanayi sitesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ile Yavuz Selim Küçük Sanayi Sitesi ve Gençler Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.



Başkan Altun, sanayi sitesi alanında altyapı çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti. Başkan Özkan Altun, "Yavuz Selim Küçük Sanayi Sitesi ve Gençler Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunduk. Sanayi sitelerimizde doğalgaz, elektrik, kanal ve kanalizasyon altyapıları tamamlandı. Bir hafta gibi kısa sürede telekomünikasyon altyapısı da bitirilmiş olacak. Akabinde gerekli çevre düzenlemelerinde kısa sürede yapacağız. Uzun yıllar hayalini kurduğumuz sanayi sitemizde esnaflarımız şimdiden faaliyete başlamış durumda. Kendilerini de ziyaret ederek hayırlı işler diledik" dedi.



Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz da gösterdikleri ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Başkan Özkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ