Başkan Özkan Altun, "Tüm ekiplerimizle sahadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özkan Altun, 'Tüm ekiplerimizle sahadayız' - Son Dakika

Başkan Özkan Altun, "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yoğun kar yağışıyla birlikte başladıkları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Başkan Özkan Altun,

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yoğun kar yağışıyla birlikte başladıkları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.


Başkan Özkan Altun, vatandaşların mağdur olmasının engellemek için tüm ekip ve ekipmanlarıyla sahada olduklarını ifade etti.


Başkan Altun,"Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimizle sahadayız.Yoğun bir kar yağışı söz konusu.Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahadayız. Tüm gücümüzle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için mücadele ediyoruz. Hem güvenliğiniz hem de trafik akışını engellememek için hemşehrilerimden rica ediyorum kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayın. Vatandaşlarımız olası olumsuzluklara karşı şahsi telefonlarımız başta olmak üzere belediyemiz ve personelimize her dakika ulaşabilirler. Rabbim tüm arkadaşlarıma kolaylık versin" dedi. - KAYSERİ

Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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