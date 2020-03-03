Başkan Özkan Altun: "Üreticilerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özkan Altun: 'Üreticilerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Başkan Özkan Altun: "Üreticilerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 2019 yılı değerlendirme toplantısına katılan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi olarak her daim üreticilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Özkan Altun:

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 2019 yılı değerlendirme toplantısına katılan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi olarak her daim üreticilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.


Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan İlçe Tarım Müdür Zeki Büyüktanır ve üreticiler katıldı.


Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, yaptığı açılış konuşmasında bir birlik markası olan ve Bünyan'da üretilen Hunat Süt ve Süt Ürünleri tesisini ve ürün yelpazesini genişleteceklerini ve bu konuda en büyük destekçilerinin ise Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun olduğunu ifade etti.


Birlik Başkanı Çakı," Buradaki tesislerimizi büyütmek ve et ve et ürünleri üzerine de istihdam oluşturacak adımlar atmak istiyoruz. Sayın Başkanımızın kapısını çaldık. Sağ olsunlar kendileri kapıları ardına kadar açtı.Her türlü kolaylığı sağladı. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.


Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ise Başkan Özkan Altun'un her sıkıntılarında, her ihtiyaçlarında çiftçi ve üreticinin yanın da olduğunu belirtti. Özsolak,"Başkanımız istediğimiz her an ulaşabildiğimiz, her sıkıntımızı iletebildiğimiz ve her sıkıntımızda yanımızda gördüğümüz değerli bir insan. Kendilerine şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Bünyan Belediyesi olarak her daim üreticilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun şunları kaydetti;


"Birliğimiz faaliyete başladığı günde itibaren Bünyanımıza çok önemli katma değer sağlamıştır. 2020 yılında yapacakları çalışmalarında da birliğimize başarılar diliyorum. Bünyan Belediyesi olarak her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz. El birliği ile yetiştiricimizin emeğini ve alın terini dikkate alarak, Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir konuma getireceğiz. Birliğimiz ile birlikte yeni projeleri hayata geçirmek için hep birlikte gayret göstereceğiz. Birlik başkanımıza ve çalışanlarına ilçemizde ürettikleri 'Hunat' markası içinde ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. " - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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