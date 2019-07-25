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Başkan Özkan Altun Vatandaşları Mutlu Gününde Yalnız Bırakmıyor

26 dakika önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Bünyan'da yaşatılmaya devam eden bayrak merasimi geleneğinde vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Başkan Özkan Altun Vatandaşları Mutlu Gününde Yalnız Bırakmıyor, System.String[]
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Bünyan'da yaşatılmaya devam eden bayrak merasimi geleneğinde vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Düğünün başladığını simgeleyen bayrak merasimi geleneğinin yaşatılmasından memnun olduklarını ifade eden Başkan Özkan Altun;" Düğün öncesi yapılan dua ve ikramlarla geçmişten geleceğe aktarılan bu önemli geleneğin sürmesi, gelecek kuşakların örf ve adetlerimizi unutmaması adına önemsediğimiz bir husus. Bu nedenle hemşehrilerimizi bu anlamlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için gayret ediyoruz" dedi.

Yaşatılan bayrak merasiminde misafirlere hazırlanan "Kalın Ketesi" ismindeki hamur işleri ikram ediliyor. İkramların ardından damat misafirlerin önünde damat tıraşını oluyor. - KAYSERİ
Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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