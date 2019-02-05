Başkan Özkan Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi
17 dakika önce
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Türkiye Şampiyonu sporcu Sıla Ata ve Türkiye 3. Büşra Güney'i ödüllendirdi.
Simav
Belediye Başkanı Süleyman Özkan
, Türkiye
Şampiyonu sporcu Sıla
Ata ve Türkiye 3. Büşra Güney
'i ödüllendirdi.
Özkan, U16 bin 500 metre ve 800 metre atletizm salon yarışmalarında, Türkiye şampiyonu olan Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi
öğrencisi Sıla Ata'yı, aynı kategorilerde Türkiye 3'üncüsü olan Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Güney'i ve Simav Belediyesi
Antrenörü Yıldıray Kaya'yı makamında kabul etti.
Başarılı sporcular, Başkan Özkan tarafından 250'şer liralık çek ile ödüllendirildi.
Simav Belediye Başkanı Özkan, "Sporcularımızın başarılarını kutluyorum, Belediye Başkanlığı olarak sporcularımıza destek olduk, başarılarında emeğimiz bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz. İlçemize kazandırdıkları Türkiye şampiyonluğu için sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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