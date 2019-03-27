Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan, Belediye Çalışanlarıyla Veda Yemeğinde Buluştu

Başkan Özkan, Belediye Çalışanlarıyla Veda Yemeğinde Buluştu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, belediye çalışanları ile yemekli veda toplantısında bir araya geldi.

Başkan Özkan, Belediye Çalışanlarıyla Veda Yemeğinde Buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, belediye çalışanları ile yemekli veda toplantısında bir araya geldi. Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen yemekli veda toplantısında duygulu anlar yaşandı.

5 yıl boyunca Belediye Başkanı olarak, öncesinde de Belediye Başkan Yardımcısı olarak beraber çalıştığı personeliyle vedalaşan Başkan Özkan, Simav'daki belediye hizmetlerini ekip olarak yaptıklarını ifade etti. Özkan, "Birlikte çalıştığımız siz değerli personelimizden helallik istiyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Yeni seçilecek olan Belediye Başkanı ile çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Eynal Kaplıcaları, Kütahya, Simav, Güncel
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