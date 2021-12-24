Başkan Özkan'dan Akyazı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü görevine atanan Umut Akyazı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Akyazı'ya iyi dilek ve temennilerde bulunan Özkan, Karacabey'le ilgili çeşitli konuları da dile getirdi. Gerçekleşen ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer alırken, Umut Akyazı'ya iyi dilek ve temennilerde bulunan Özkan, Karacabey'le ilgili çeşitli konuları da dile getirdi.

Projeler konuşuldu

Görüşmede, ilçede iki kurum arasında geçmişte yapılan ve devam eden projeler de ele alındı.

Yeni görevinde Akyazı'ya başarılar dileyen Özkan ziyaretin sonunda, Karacabey Longozunun simgelerinden biri olan nilüfer çiçeği tablosunu Akyazı'ya hediye etti.