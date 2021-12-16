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Başkan Özkan'dan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret - Son Dakika

Başkan Özkan'dan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret

16.12.2021 14:49
Başkan Özkan'dan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aynı zamanda Onursal Başkanı olduğu Karacabey Belediyespor'un altyapı tesislerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Karacabey Belediyesi'nin spora ve sporcuya destekleri hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aynı zamanda Onursal Başkanı olduğu Karacabey Belediyespor'un altyapı antrenmanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ali Özkan, altyapı sporcularının çalışmalarını yürüttüğü tesislerde genç sporcular, aileleri ve teknik heyetle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette futbolcularla yakından ilgilenen Özkan, ricaları üzerine genç yaş grupları ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Genel Kaptan İlker Özdemir ile Belediyespor altyapı antrenörleri Kadir Çattık ve Kamil Çağlı'dan da çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, genç sporcuların aileleri ile de sohbet etti.

Desteklerimiz devam edecek

Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bu yana Karacabey'de lisanslı sporcu sayısını artırmak için elimizden geleni yaparken, bunun sporun her alanında olması için de yoğun çaba harcamıştık. Ve şimdi gençlerin altyapı çalışmalarına göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etmektedir. Ailelerine de bu konuda teşekkür ediyorum. Bunun yanında teknik heyetimize, hocalarımıza da özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyespor altyapısında 14 yaşından 20 yaşına kadar olan gençlerimiz futbol eğitimi görüyor. Bugün burada bulunan sporcularımız, yeşil sahada Karacabey'imizi temsil ediyor. 250'den fazla gencimizin olduğunu öğrendim. Bu çok sevindirici. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek" dedi.

Öte yandan ziyarette, sporcuların yanı sıra aileler de Başkan Özkan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Özkan'dan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret - Son Dakika


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