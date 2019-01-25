Başkan Özkan'dan Aygül'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Gökşen Akgör'ün de yer aldığı ziyarette, Karacabey ile ilgili projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Başkan Özkan, ziyarette Hamit Aygül'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Tarım ve doğal yaşam alanı vurgusu

Ziyarette, Karacabey'de tarım ve çevre üzerinde yapılan projeler üzerinde istişarelerde bulunulurken, ilçenin önemli başlıklarından biri olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri de konuşuldu.

Ziyaretin ardından Aygül Karacabey'e davet edilirken, ilçenin tarım ve doğal yaşam alanları ile öne çıktığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en yakın zamanda Karacabey'e gelerek incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.