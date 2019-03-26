Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan'dan Basın Mensuplarına Veda

Başkan Özkan'dan Basın Mensuplarına Veda

57 dakika önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Özkan'dan Basın Mensuplarına Veda, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tarihi Göncü Konağındaki programda, basın mensuplarına teşekkür eden Özkan, 31 Mart'ta görev süresinin sona ereceğini hatırlattı.

Veda anlamında basın mensuplarıyla buluştuğunu belirten Özkan, "Bir yere gittiğimiz de yok yine bu şehirde hep beraber yaşayacağız. Belediye Başkanlığım süresince siz basından çok destek gördüm. Size çok teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizden güzel neticeler doğdu. Belediye başkanı olur olmaz Niğde Belediyespor problemini kucağımızda bulduk. Niğde Belediyespor'un problemini çözdüğümüz gibi Orta Anadolu'da futbolun mutfağını kurmuş olduk. Uzun bir süre değildi ama kısa sürede de olsa halkımızın gönlünde ufak da olsa hoş bir seda bıraktım diye düşünüyorum. Olumlu tepkileri alınca hakikaten seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan, tüm adayları, tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bizim partimizde 20 civarı aday adayı olduğunda onları aradım ve tebrik ettim. Hakikaten aday, aday adayı olma 'şehrime hizmet etmek için kendimi ortaya koyuyorum' demek. Başlı başına bir fedakarlık, cesarettir, kutlamak lazım. Niğde'de demokratik yarış bilinci iyi yerleşmiş. Belirli bir seviyede gidiyor. Son anketi pazar günü sandıkta halk yapar. Görev sürem boyunca büyük küçük bir çok hizmete imza attık. Bunların içerisinde yılların sorunu olan Akkaya Barajı'nın kokusuna son verecek olan biyolojik arıtma tesisinin temelini atarak inşaatını başlattık. Bu tesisi Niğdemiz'e kazandırmaktan gururluyum, mutluyum. Bu vesileyle hizmet etmekten gurur duyduğum tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:56 Kaynak: AA

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