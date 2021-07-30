Başkan Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Karacabey'de Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay'ın tayinin çıkması üzerine kendisinin yerine göreve atanan Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti.

Başkan Ali Özkan da önceki gün, Başsavcı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Özkan, Karacabey'in tarihi ve doğal güzelliklerinden yanı sıra tarım ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinden bahsetti. Gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, Başsavcı Gümüş'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Karacabey önemli bir gelişim içerisinde

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Sadullah Gümüş de Karacabey'in son yıllarda önemli bir gelişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, kentin daha da gelişimi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.