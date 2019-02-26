Başkan Özkan'dan BBP ve MHP'ye Ziyaret

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve meclis üyesi adayları ile Cumhur İttifakı'na destek veren Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mümin Koçan ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı İzzet Toprak'ın hazır bulunduğu ziyaretlerde konuşan Başkan Özkan, Karacabey'i çok daha iyi yerlere ulaştırmak adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ortak aklı ön planda tutarak, bugüne kadar birbirinden güzel birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Özkan, "Bugün burada Cumhur İttifakı kapsamında gönülleri bir atan, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan insanlarla bir aradayız ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışından hareket ediyoruz. Öncelikle devletin, milletin ve büyük Türkiye'nin menfaatlerini göz önüne alarak Cumhur İttifakı kuruldu. Bu çerçevede hep birlikte, birbirimize destek olarak bir sinerji ve enerji ile hem Karacabey hem de Bursa için güzel çalışmalarımız olacak" dedi.

Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Birbirinden güzel projeleri hayata geçireceklerine dikkat çeken Özkan, şunları kaydetti: "Birbirimize destek vermeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde başta Karacabey olmak üzere Bursa ve Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de Karacabey'in sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde tanıtımı adına yoğun çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."