Başkan Özkan'dan çalışmalara yakın takip - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsalda yürütülen çalışmaları teftiş etti.

Geçtiğimiz günlerde Orhaniye, İkizce ve Yenikaraağaç mahallelerinde yol ve mahalle içi parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyen Özkan'ın bir sonraki durağı ise Beylik ve Yenisarıbey mahalleleri oldu. İncelemelerde Beylik Mahallesi Muhtarı Ersin Ayyıldız da yer alırken, sağlık ocağının ardından aynı mahallede bulunan pazar alanı ziyaret edildi.

Özkan, "Bütün mahallelerimizde, vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımız tarafından bizlere iletilen talepleri değerlendiriyoruz. Her bir talebi inceliyor, imkanlarımız ve planlamamız dahilinde hizmete koşuyoruz. Amacımız, merkez ve kırsaldaki tüm mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için modern ve pratik yaşam şartları sunmak" dedi.

Beylik Mahalle Muhtarı Ayyıldız da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Ali Özkan ve belediye personeline mahalle halkı adına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Özkan, sonraki durağında ise Yenisarıbey Mahallesi'nde pırasa paketlemesi yapan mahalleliyle buluştu. Özkan burada, Karacabey Ovasının zengin tarım ürünleri çeşitliliğine vurgu yaparak, kentin üreticiler için her zaman öncelikli adres olduğunu dile getirdi. Özkan pırasa dizen vatandaşlara kolaylıklar dileyerek, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. - BURSA