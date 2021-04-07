Başkan Özkan'dan emekli olan personele teşekkür plaketi - Son Dakika

Akseki Belediyesinde emekliye ayrılan çalışanlar için plaket töreni düzenlendi.

Belediye bünyesi çalışan 8 personel, emeklilik haklarını kazanmasıyla emekli oldu. Emekli olan personel için Akseki Belediyesi Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.Törende emekli olan personellere Başkan İbrahim Özkan tarafından teşekkür plaketi ve başarı belgesi verildi.

Emekliye ayrılanlara teşekkür eden Başkan Özkan, "Uzun memuriyet hayatınızda belediyemize, şehrimize, toplumumuza ve kamuya önemli katkılar sağladınız. Biz de belli süreler içinde birlikte çalışmalı onuruna ve şerefine nail olduk." dedi.