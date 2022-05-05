Başkan Özkan'dan Karacabey Belediyespor'a moral ziyareti

Tesislere yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve TECO Karacabey Belediyespor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Nazilli Belediyespor müsabakasında Karacabeyli futbolculara karşı yapılan taşkınlıklardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özkan yaptığı açıklamada, "Bu bayramı ailelerinizden uzakta geçirdiniz. Arife günü önemli bir maç oynadınız ve Karacabeylilere büyük bir bayram sevinci yaşattınız. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a sitem

Başkan Özkan açıklamasında, maçta çıkan olaylar sonrası Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yaptığı "Hakemin kararları işleri bu raddeye getirdi" söyleminden yola çıkarak duydukları üzüntüyü de ifade etti.

Başkan Özkan oyunculara, "Nazilli maçında, futbolda olmaması gereken, çirkin bir yüzüyle de karşılaştınız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Takip ettik, üzüldük. Gerçekten çok kötü ortam olduğunu izlediğimiz görüntülerde gördük. Daha sonra oradaki açıklamaları da takip ettim. Özrü kabahatinden büyük açıklamalar oldu. Gerçekten bu bizleri üzdü. Zor bir maçtı, zor olacağını tahmin ediyorduk ancak farklı etkenlerin de devreye girdiğini gördük. Sahaya her takım kazanmak için çıkar. Herkesin amacı budur ancak bunu yaparken fair play çerçevesinde, centilmenlik ruhuna uygun olarak bu işi yapmak lazım. Oradaki kararlara saygı duymak lazım. Saha içinde ve saha dışında kaba hareketlere, şiddete başvurmamak lazım. Hem arife gününde Ramazanın ruhuna hem de ev sahibi olarak misafirperverliğe yakışmayan olaylar yaşandı" dedi.

İnşallah bu son olur

"Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın açıklamalarını duyunca daha çok üzüldüm" diyen Başkan Özkan, "Kendisi, 'hakemin kararları işleri bu raddeye getirdi' diyor. Hakemin kararlarını değerlendirecek olan federasyon yetkilileridir. Ancak velev ki hakemin kusurlu bir kararı olsa dahi bu durum oradaki şiddeti, terör anlayışını ve misafirperverliğe yakışmayan olayları meşru göstermez. Hele hele bir yerel yönetimin, belediye başkanının, şehri emin diye tabir edilen bir kişinin bunlara sahip çıkması, savunma psikolojisinde bulunması tam anlamıyla 'özrü kabahatinden büyüktür' şeklinde ifade edilir. Biz her zaman bu tür nahoş hadiseleri yatıştıran taraf olmaya gayret gösteriyoruz. Nazilli Belediyespor'a, Nazilli'ye ve Nazilli Belediye Başkanına yakışmayan davranışlarla karşılaştık. İnşallah bu son olur. Bir daha bu tür hareketlerle hiçbir şekilde karşılaşmayız diyorum" şeklinde konuştu.

Özkan'dan prim sözü

Özkan konuşmasında ayrıca futbolcuların prim almasına yönelik de kampanya yaparak, şehrin dinamikleriyle bir araya geleceğini ifade ederek, "Sizi tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele örneği gösterdiniz. Cumartesi günü de inşallah burada Ankara Demirspor ile önemli bir maçımız var. Onu da alacağınıza inanıyoruz. Karacabey halkı da biz de umutluyuz. Ondan sonra da inşallah Karacabey olarak, el birliğiyle 1. Lige çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

O sene bu sene

Özkan, "Bundan sonra biz de kentin dinamikleri ile bir araya gelip size nasıl yardımcı oluruz, nasıl prim anlamında teşvik edebiliriz, bizzat ben sanayi kuruluşlarını gezerek, bu noktadan bir kampanya yapmayı düşünüyorum. O sene bu sene diyoruz inşallah. Allah'ın izniyle teknik ekiple, oyuncularımızla, biz Karacabey Belediyespor'u 1. lige çıkaracağız. Sizlerde bu mücadele azmini, ışığı, enerjiyi görüyorum. Biz her türlü oyuna, tezgâha, entrikaya karşı Allah'ın izniyle sahada mücadelemizi vererek, şehrimizin desteğiyle bu işi başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir ekibe sahibiz

Öte yandan, Teknik Direktör Tahsin Tam da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür etti. Tam, "Bu zamana kadar çok keyifli maçlar izlettik. İnşallah buna devam edeceğiz. Çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Davalarına, birbirlerine sahip çıkıyorlar. Nazilli'de de gördük, daha önceki karşılaşmalarda da gördük. Sizin manevi desteğinizin yanında, kampanya sözünüz de bizleri son derece mutlu etti. Bu markaya gereken değeri katmaya devam edeceğiz. Sonu da güzel olacak inşallah" dedi.

Buraya kadar hep beraber geldik

Takım Kaptanı Veysel Sapan da yaptığı açıklamada, "Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizin desteğiniz, varlığınız bizim için önemli. Buraya kadar beraber geldik. Zorlu yollardan geçtik. Ama finali de iyi yapmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarımızla bunun farkındayız. Cumartesi günkü maç, kritik bir maç. Umarım bu desteğiniz, halkımızın bize desteği ve bizim inanmışlığımızla, hep beraber seneye Karacabey'e 1. Lig mutluluğu yaşatmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.