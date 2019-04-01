Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan'dan Karacabey Halkına Teşekkür

Başkan Özkan'dan Karacabey Halkına Teşekkür

58 dakika önce

Karacabey'de, belediye başkanlığını yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan, seçimlerde kendisine ve Cumhur İttifakı'na verilen destekten dolayı tüm Karacabey halkına teşekkür etti.

Başkan Özkan'dan Karacabey Halkına Teşekkür, System.String[]
Karacabey'de, belediye başkanlığını yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan, seçimlerde kendisine ve Cumhur İttifakı'na verilen destekten dolayı tüm Karacabey halkına teşekkür etti.

Karacabeylilerin yerel seçimlerde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini aktaran Özkan, ilçede gönül belediyeciliğinin kazandığını, 'benzersiz kent' hedefi doğrultusunda da vakit kaybetmeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Karacabey'de, belediye başkanlığını yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan, seçimlerde kendisine ve Cumhur İttifakı'na verilen destek dolayı tüm Karacabey halkına teşekkür etti. Ülke olarak, sağduyu ve sorumluluk bilinciyle bir seçimi daha geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Özkan, demokratik bir ortamda gerçekleşen Karacabey seçimlerinde de sandığa katılımın yüksek olduğunu anımsattı. Karacabeylilerin yerel seçimlerde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini aktaran Özkan, ilçede gönül belediyeciliğinin kazandığını, 'benzersiz kent' hedefi doğrultusunda da vakit kaybetmeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İstikrar kazandı

"Karacabey'de samimiyet, tevazu, hizmet ve istikrar kazandı" diyen Ali Özkan, "Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasi sınavını başarıyla verdi. Karacabeyli vatandaşlarımız da teveccüh göstererek, bu seçimde bizlere güvendi ve istikrarın sürmesini istedi. Oynanan sayısız kirli oyuna rağmen Karacabey yine büyüklüğünü gösterdi ve sağduyuyla hareket etti. Şimdi vakit, herkesin başkanı olma vakti. Şahsımı yeniden belediye başkanlığına layık gören ve desteğini esirgemen tüm Karacabeylilere şükranlarımı sunuyorum. Büyük Karacabey için benzersiz kent hedefimiz için yeni projelerimizi sırasıyla devreye almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de Allah'ın izniyle, Karacabey'i Karacabeylilerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Ali Özkan, Karacabey, Politika
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