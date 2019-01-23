Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan'dan Madde Bağımlılığı İle Mücadeleye Destek

Başkan Özkan'dan Madde Bağımlılığı İle Mücadeleye Destek

1 saat önce

Ülkü Ocakları Karacabey İlçe Başkanı Alper Karahan ve ocak yöneticileri önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

Başkan Özkan'dan Madde Bağımlılığı İle Mücadeleye Destek, System.String[]

Gerçekleşen ziyarette, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin hazırlanan kitap, Başkan Özkan'a hediye edildi.

Ziyarette konuşan Ülkü Ocakları Karacabey İlçe Başkanı Alper Karahan, "Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticilerimizin hazırlamış olduğu 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformu ve Projeler Atlası' kitapçığını, Belediye Başkanımız Ali Özkan'a getirdik. Bu tür projelerin toplum geneline yaygınlaşması için çalışmaların artarak sürmesi gerekiyor. Bu vesileyle projemize gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Özkan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz'' dedi.

Farkındalık çalışmaları desteklenmeli

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan da yaptığı açıklamada, "Bu tarz sosyal projelerin ortaya konulması çok önemli. Bu tür farkındalık çalışmaları mutlaka desteklenmelidir. Karacabey Belediyesi olarak da gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için özellikle spora teşvik edici çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu projenin toplum genelinde önemli geri dönüşler sağlayacağına inanıyor ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:00 Kaynak: Bültenler

Ali Özkan, Karacabey, Güncel
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