Başkan Özkan'dan modernize edilen muhtarlıklara ziyaret - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye tarafından onarılan Tabaklı ve Tavşanlı muhtarlıklarını ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye tarafından bakım ve onarımdan geçirilen Tabaklar ve Tavşanlı mahalle muhtarlıklarının olduğu kompleksi ziyaret etti. Ziyarette; AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Büyükşehir Meclis Üyesi Murat Avinç de yer aldı. Tavşanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarın ile Tabaklar Mahalle Muhtarı Cevdet Bilgin, Başkan Özkan ile istişarelerde bulundu.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "İlçemizde, merkez ve kırsalda tüm muhtarlıklarımızın çeşitli bakım, onarım ve çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Bu alanda gelen talepleri, imkanlarımız çerçevesinde ve vatandaş için de en pratik olacak haliyle değerlendiriyoruz. İşte burada da daha önce faaliyet gösteren Tavşanlı muhtarlığımızın mobilyalarını ve donanımını yenileyerek hazır hale getirdik. Ayrıca hemen yanında, daha önce muhtarımızın kendi dükkanı olarak kullandığı Tabaklar Mahallesi muhtarlık ofisini de buraya kurduğumuz ofise aldık. Böylece iki muhtarlık yan yana hem kendileri hem de vatandaşlar için daha pratik bir hal aldı" dedi.

Tüm muhtarlıkların yenilenmesinin olduğu gibi elektrik ve internetlerinin de Karacabey Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Özkan, yeni ofislerin hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlarla ve muhtarlarla çeşitli konularda fikir alışverişi yaptı. - BURSA