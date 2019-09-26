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Başkan Özkan'dan Mustafakemalpaşa ziyareti

38 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, komşu ilçe Mustafakemalpaşa'nın Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.

Başkan Özkan'dan Mustafakemalpaşa ziyareti, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, komşu ilçe Mustafakemalpaşa'nın Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti. Kanar'a görevinde başarılar dileyen Özkan, karşılıklı iş birliğinin bölge açısından önemine vurgu yaptı.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'la beraber Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti. 31 Mart mahalli seçimlerinin ardından göreve seçilen Mehmet Kanar'ı makamında ziyaret eden Başkan Özkan, kendisine başarılar diledi. Ziyarette Özkan, karşılıklı iş birliğinin bölge açısından önemine işaret etti. Ali Özkan, "Mustafakemalpaşa ve Karacabey sadece mesafe bakımından değil dostluk, ortak tarih gibi pek çok unsurla birbirine bağlı sımsıkı bağlı iki ilçe. Bizler de komşu ilçemiz Mustafakemalpaşa'yı önemsiyor ve istişarelere önem veriyoruz. Öncelikle değerli arkadaşım Mehmet Kanar'a 'hayırlı olsun' dileklerimi yineliyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Mehmet Kanar da Başkan Ali Özkan'ı misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde her türlü çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Kanar, Karacabey'in Özkan'ın göreve gelmesinden bu yana çok önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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