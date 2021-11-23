Başkan Özkan'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Öğretmenliğin, dünyanın her noktasında en kutsal ve en itibarlı meslek olduğunu vurgulayan Başkan Ali Özkan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen bu itibarlı mesleği icra eden tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aydınlık yarınlarımızın anahtarı

Başkan Özkan mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Yüce milletimizin aydınlık geleceği ve umudu olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize, ne kadar minnettar olsak azdır. Ülkemizin gelişmesi, güçlü temellere geleceğinin inşa edilmesinde en önemli görevi kuşkusuz öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde yine eğitime ve eğitimcilere verilen önem vardır. Öğretmenlerimiz, toplumu şekillendiren, aydınlık yarınların anahtarı; eğitim dünyasının da vazgeçilmez neferleridir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Öğretmenler, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Aramızdan ayrılan bütün öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."