Başkan Özkan'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Son Dakika

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zeynep Sultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

İlçe Müftü Muhammed Yusuf Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile sınıfları gezen Özkan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman engelli ve dezavantajlı vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Sevginin tüm engelleri ortadan kaldıracağını belirten Özkan, "Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklarımız için ne yaparsak azdır. Bütün hemşehrilerimden de aynı duyarlılığı bekliyorum. Çocuklarımızı ziyaret etmemiz bize mutluluk ve gurur verdi. Belediye olarak çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü İnce ise engelli çocukları eğitirken onlara sevgi ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Ziyarette pasta kesilerek, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.