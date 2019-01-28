Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan'dan Roman Vatandaşlara Destek Sözü

Başkan Özkan'dan Roman Vatandaşlara Destek Sözü

1 saat önce

Karacabey Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı ve dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ali Özkan'a başarı dileklerini iletti.

Başkan Özkan'dan Roman Vatandaşlara Destek Sözü, System.String[]
Karacabey Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı ve dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ali Özkan'a başarı dileklerini iletti. Özkan, Dernek Başkanı Bağlamacı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Karacabey'de Saadet ve Hamidiye Mahallesi Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı ile dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin çalışmaları hakkında Başkan Özkan'a bilgi veren Bağlamacı, desteklerinden ötürü de Özkan'a teşekkürlerini ileterek, başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan, "Roman kültürü, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış zengin ve renkli bir kültürdür. Bizler de roman vatandaşlarımızın daha iyi şartlara sahip olması, özellikle de Roman gençlerinin eğitim ve istihdamları katılmaları için gayret göstermeye devam edeceğiz. Dernek Başkanı Erkan Bağlamacı, büyük bir fedakarlık yaparak kendi şahsi dükkanını, dernek yararına karşılıksız 5 yıl boyunca tahsis etmiş ve büyük takdir toplamıştı. Bizler de bu duygu ve düşüncelerle kendisini tebrik ediyor, Roman vatandaşlar adına teşekkür plaketimizi kendisine takdim ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Karacabey, Ali Özkan, Güncel
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