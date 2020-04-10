Başkan Özkan'dan üreticilere destek ziyareti - Son Dakika
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Başkan Özkan'dan üreticilere destek ziyareti

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, salgın nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan tarım ve hayvancılık sektörüne destek ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Özkan'dan üreticilere destek ziyareti, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, salgın nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan tarım ve hayvancılık sektörüne destek ziyaretlerine devam ediyor.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle olumsuzluk yaşayan tarım ve hayvancılık sektörlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde karpuz ekimi nedeniyle tarlada üreticilerle bir araya gelen Özkan, bu kez ilçedeki hayvancılık sektöründe çalışan çiftlik sahipleri ile istişarelerde bulundu.


Özkan önceki gün, üretici Tarkan Gani ile bir araya gelerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Özkan, dünyayı sarsan küresel salgına vurgu yaparak hem sağlık hem ekonomik alanda kriz yaşanmaması için tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı.


"Üretim çarkları durmamalı"


Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen Karacabey'de, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri de hızlı bir şekilde devam edildiğini söyleyen Özkan, "Hayvan sayısı itibariyle Bursa'mızın birinci sıradaki ilçesidir. Çok modern hayvancılık tesislerimiz vardır. Şu anda içinde bulunduğumuz tesiste de yaklaşık bin 200 baş hayvanımız var. Burada, süt hayvancılığı üzerine modern bir şekilde teknolojinin son imkanlarından faydalanılarak çalışmalar devam etmekte, üretim sürdürülmektedir. Bildiğimiz gibi küresel salgın korona virüs ile devlet-millet işbirliği çerçevesinde her alanda mücadele ediyor. Bunun yanında, üretim çarklarının da durmaması gerekiyor. Ekonominin hareketli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede de çok büyük bir nüfusumuz var. Bu nüfusu beslemek için tarım ve hayvancılık faaliyetleri önem arz etmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, insanlarda bu virüsle mücadelede bir avantaj teşkil etmekte ve bu bağışıklık sisteminin güçlenmesi içinde bilim insanları tarafından süt ürünlerinin tüketilmesi önerilmektedir. Süt, peynir gibi bunların türevleri ne kadar fazla kullanılırsa, insanlarımız o kadar sağlıklı bir hayat süreceklerdir. İşte bu açıdan hem nüfusumuzun, insanlarımızın, milletimizin, sağlık bir şekilde beslenmesi için bu faaliyetler devam etmeli hem de bu sektörden gelir elde eden vatandaşlarımızın bu işi sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için bu faaliyetlere ara verilmemesi gerekmektedir" dedi.


"Tarım ve hayvancılık stratejik sektör"


Kriz ortamında devletin çeşitli tedbirler alarak tüm sektörlere destek olduğunu söyleyen Özkan,"Hayvancılık sektöründe de en önemli sıkıntılardan biri yem fiyatları. Bu noktada da çiftçilerimiz, üretimde de yem bitkilerine daha fazla ağırlık vererek, devletimizin de destekleriyle inşallah bu üretim faaliyeti ara vermeden devam edecek. Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör. Bu krizlerle birlikte, bunu daha canlı bir şekilde yaşıyoruz. İşte güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemek için hayvancılığın ve tarımın da güçlü olması gerekiyor. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımıza, tüm işletmelerimize başarılar diliyor, bereketli bol kazançlar temenni ediyoruz" diye konuştu.


Öte yandan büyükbaş hayvan çiftlik sahibi Tarkan Ganide ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,"Milletimizin, et ve süt konusunda hiçbir endişesi olmasın. Etimizde sütümüzde bol. Evde kalın yeter" dedi. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:01 Kaynak: İHA

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