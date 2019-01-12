Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan Gazetecilerle Buluştu

Başkan Özkan Gazetecilerle Buluştu

59 dakika önce

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Özkan Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Eynal Kaplıcaları'nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, DHA muhabiri Mehmet Yenen, İHA muhabiriMehmet Emin İncekulak, AA muhabiri Zekeriya Türkel, Simav'ın Sesi Gazetesinden Mustafa Arıgümüş ve köşe yazarı olan Güngör Avcıoğlu katıldı.

Başkan Özkan, "Fedakarca yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, hatasız kazasız görevler dilerim" dedi.

Kaymakam Halim, gazetecilerle, ilçe gündemini meşgul eden konu ve projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Halim, "Simav basının değerli temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Eynal Kaplıcaları, Kütahya, Süleyman Özkan, Simav, Güncel
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