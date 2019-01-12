Başkan Özkan Gazetecilerle Buluştu

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Eynal Kaplıcaları'nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, DHA muhabiri Mehmet Yenen, İHA muhabiriMehmet Emin İncekulak, AA muhabiri Zekeriya Türkel, Simav'ın Sesi Gazetesinden Mustafa Arıgümüş ve köşe yazarı olan Güngör Avcıoğlu katıldı.



Başkan Özkan, "Fedakarca yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, hatasız kazasız görevler dilerim" dedi.



Kaymakam Halim, gazetecilerle, ilçe gündemini meşgul eden konu ve projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.



Halim, "Simav basının değerli temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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