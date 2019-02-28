Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan İleri Biyolojik Arıtma Tesis İnşaatını İnceledi

Başkan Özkan İleri Biyolojik Arıtma Tesis İnşaatını İnceledi

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Rİfat Özkan, ileri biyolojik arıtma tesis inşaatını inceledi.

Başkan Özkan İleri Biyolojik Arıtma Tesis İnşaatını İnceledi, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rİfat Özkan, ileri biyolojik arıtma tesis inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ile Akkaya Barajının yanında inşaatına başlanan tesisi gezerek çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Niğde'ye büyük bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"İleri teknoloji arıtma tesisimiz ile ilgili Temmuz 2018'de basınımıza yaptığımız açıklamada tesisin Niğdemize kazandırılacağını halkımıza duyurmuştuk. Şükürler olsun ki bugün bu projenin inşaatı başladı, Niğdemize hayırlı olsun. Tesisin yapım süresi 2 yıldır. Biyolojik arıtma tesisi geniş kapsamlı olacak, teknolojiye uyumlu ve geleceğe dönük bir yatırım olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:27 Kaynak: AA

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