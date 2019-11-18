Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor
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Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent dinamikleriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirerek, Bursa ve Karacabey için ortak fayda sağlamaya odaklanıyor.

Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent dinamikleriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirerek, Bursa ve Karacabey için ortak fayda sağlamaya odaklanıyor.


Başkan Özkan; görevlerine yeni atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a, 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulunarak, kente değer katma noktasında yapılabilecek çalışmaları konuştu.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent dinamikleriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirerek, Bursa ve Karacabey için ortak fayda sağlayacak çalışmalara odaklanıyor.


Başkan Özkan beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'la birlikte, görevlerine yeni atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a, 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulundu.


Gerçekleşen ziyaretlerde, Karacabey'deki son yıllarda yaşanan değişimden bahseden Özkan, kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.


Ortak akıl ile kenti geleceğe taşıma vurgusu


Ziyaretler sürecince, Karacabey'in kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan söz edilirken, kenti geleceğe taşıma noktasında 'ortak akıl' ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.


Verimli geçen ziyaretlerin ardından Başkan Özkan, ziyaret ettiği tüm isimlere Karacabey'in dünyaca ünlü longoz ormanlarında yetişen nilüfer çiçeğinin yer aldığı tablolardan hediye etti. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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