Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor
Son Dakika Güncel Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor - Son Dakika

Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor

6 saat önce

Belediye Başkanı Ali Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri geliştirerek, Bursa ve Karacabey için ortak fayda sağlamaya odaklanıyor.

Başkan Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri sıkı tutuyor, System.String[]

Belediye Başkanı Ali Özkan, kent dinamikleriyle ilişkileri geliştirerek, Bursa ve Karacabey için ortak fayda sağlamaya odaklanıyor.


Başkan Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'la birlikte, görevlerine yeni tayin olan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a, 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulundu.


Ziyaretlerde Karacabey'deki son yıllarda yaşanan değişimden bahseden Özkan, kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinefikir alışverişinde bulundu.


Karacabey'in kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan söz edilirken, ilçeyi geleceğe taşıma noktasında 'ortak akıl' ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı. Ali Özkan, ziyaret ettiği tüm isimlere Karacabey'in dünyaca ünlü longoz ormanlarında yetişen nilüfer çiçeğinin yer aldığı tablolardan hediye etti. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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