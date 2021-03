Başkan Özkan, koltuğunu Karacabey'in sevilen simalarından Şaban'a bıraktı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla koltuğunu ilçenin sevilen simalarından Şaban'a devretti.

Temsili olarak Karacabey Belediye Başkanlığı görevini devralan down sendromlu Şaban Oturak'ın yaşadığı mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi. Oturak ile bol bol sohbet eden Belediye Başkanı Ali Özkan, kendisinin talep ve beklentilerini de dinledi. Ali Özkan, down sendromunun bir hastalık değil, irsi bir farklılık olduğuna işaret ederek, "Genç Şaban, Karacabey'imizin en sevilen simalarından biri. Kendisi, enerjisi ve azmiyle güzellikler şehri Karacabey'imize ayrı bir güzellik katıyor. Down sendromu, sadece genetik bir farklılıktır. +1 kromozom, hiçbir şeye engel değildir. Karacabey Belediyesi olarak herkese kucak açıyoruz" diye konuştu. - BURSA