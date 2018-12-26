Başkan Özkan, Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Millet Kıraathanesini ziyaret etti.
Niğde
Belediye Başkanı Rifat Özkan, Millet Kıraathanesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, kıraathanedeki kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri inceledi.
Kursiyerlere kolaylıklar dileyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"Halkımız bir taraftan kurs eğitimi alırken bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. İçinde çayın ve kekin yanı sıra çeşitli ikramlarında ücretsiz olarak yapıldığı ve teknolojik imkanların ücretsiz bir şekilde sunulduğu kıraathanemiz insanlarımıza faydalı olacak bir ortam haline geldi. Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelen kıraathanemiz vatandaşımızın yoğun ilgisini görüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA
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