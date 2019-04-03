Başkan Özkan Seçimlerin Ardından Çalışmalarına Hız Verdi

AK Partili meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, mahalle halkı Ali Özkan ve meclis üyelerine yoğun ilgi göstererek, seçim sonuçlarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Karacabey, 03.04.2019 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, seçimlerin ardından ilçedeki çalışmalarına ara vermeden başladı.

Ali Özkan, seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine gerçekleştirdi. Başkan Ali Özkan, seçimlerde mahallelilerin kendilerine gösterdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, mahalleliler de seçim sonuçlarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Saadet Mahallesi'nde belediye tarafından gerçekleştirilen lokma ikramına da katılan Özkan, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgede vatandaşlarla sohbet etme imkânı buldu.

Sözümüzü tuttuk

Özkan buluşmada, "Saadet ve Hamidiye mahalleleri, seçim sürecinde bizlere büyük destek sağlamıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Seçim öncesi de mahalle halkımız bizlerden söz istemişlerdi. Biz de sözümüzü tuttuk ve seçimin ardından ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Kandil sebebiyle hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de kandillerinin mübarek olmasını diledik" dedi.

Özkan daha sonra Gazi Mahallesi Camii'ne giderek, yatsı namazı sonrası Gazi Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi ve mahalle halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.