Başkan Özkan Son Meclis Toplantısını Yaptı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, başkanlığında son meclis toplantısı yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, başkanlığında son meclis toplantısı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonundaki toplantıda, bir önceki aya ait karar özetleri okundu, gündem maddeleri karara bağlandı.



Özkan, son kez belediye meclis toplantısına başkanlık ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Değerli meclis üyesi arkadaşlarımla 5 yıldır Niğde'ye hizmet etme gayretinde olduk. 3,5 yıl belediye meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı olarak yaptığım görevin ardından 1,5 yıllık belediye başkanlığı görevim süresince en iyi hizmeti yapmanın gayretinde olduk. Bu konuda destek veren tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde bir çalışma temposu göstermenin gayretinde olduk. Seçimler sonrası görev alacak belediye yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Önemli olan insanımıza, şehrimize en iyi hizmeti yapmaktır."

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