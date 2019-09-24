Son Dakika Haberleri: Başkan Özkan vatandaşlara aşure dağıttı
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Başkan Özkan vatandaşlara aşure dağıttı

2 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure ikramında bulundu.

Başkan Özkan vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Pazaryerinde gerçekleşen etkinlikte; AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Muharrem ayını hemşerilerimiz ve misafirlerimizle iç içe geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Ali Özkan, aşurenin toplumsal geleneklerimizden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutladı.

Birlik ve beraberliğin simgesi

"Aşure, toplumumuzun en önemli geleneklerinden biri. Bu güzel geleneği toplum olarak yaşıyor ve yaşatıyoruz" diyen Özkan, "Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de de kıymet verilen dört aydan biridir. Bizler de bu mübarek ayda her yıl vatandaşlarımızla buluşup, aşure ikramında bulunuyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin, tüm vatandaşlarımız için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bu vesileyle Muharrem ayının da insanlık alemine hayırlar getirmesini; birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Özkan, AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:09 Kaynak: Bültenler
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