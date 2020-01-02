Başkan Özkasap 2019 yılını değerlendirdi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap 2019 yılının Türkiye ve Manisa iş dünyası ve Tarım Sektörü açısından güzel geçtiğini belirterek, "2020 yılında da İşbirliklerimiz artarak devam edecek. Hem Ülke hem de Manisa Ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap 2019 yılını değerlendirdi. Zorlu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Özkasap, "2019 yılı başında kalkınmadan, birlik ve beraberlikle çalışmaktan yana olan kararlılığımızı tekrarladık. İş dünyasını temsilen yeri geldiğinde karar alıcılara hatırlatma ve uyarılarımızı da yaptık. Yüksek oranlı büyüme ile yüksek oranlı işsizlik ve enflasyonun bir arada devam edebilme olasılığının düşük olduğunu söyledik. Finansmana ulaşımda KGF'nin (Kredi Garanti Fonu) sağladığı desteklerin gerçek yatırımlarda ve dolayısıyla üretimde kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerektiğine inandığımızı belirttik. Yine genel olarak finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını, istihdam ve üretim maliyetlerinin düşürülmesini, yatırım ortamı ve çalışma hayatının iyileştirilmesini, katma değer vergisi iadeleri dahil vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini her fırsatta talep ettik. Şimdi de 'cari açık - kur - faiz - enflasyon - kamunun borç stoku - işsizlik' ilişkisinin kendi içinde dengelenmesi ve bunun da piyasalara hareket kazandırıcı yatırım ve tüketim harcamalarına dönüşebilmesi mücadelesi ile geçen bir yılın sonunda, yakın coğrafyamızın ve uluslararası konjonktürün yıpratıcı etkilerine rağmen yine dengeli bir seviyeye geleceğini, milli gelir üretimi odaklı bir yaklaşımla düşünmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



2019 yılının tarımsal anlamda bereketli geçtiğini belirten Özkasap, "Üretim maliyetleri, desteklemelerin uygulanma yöntemleri ve ne ölçüde yeterli olduğu, gıda fiyatları, ithalat kararları, üreticilerin üretimde kalmaları için alınması gereken önlemler, verimli arazilerin ve su kaynaklarının korunması ve son zamanlarda artan tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji sorunu tarımda yıl boyu en çok konuşulan konular oldu. İyisiyle kötüsüyle elde edilen sonuçların 2020 yılı ve sonrası için yol gösterici yeni hedef ve kararlara dönüştürüldüğü 3.Tarım Şurası ise, 15 yıl aradan sonra 2019 yılı sonunda tarım sektörü adına gerçekleşen en önemli gelişme oldu" dedi.



2019 yılını Manisa tarımı açısından da değerlendiren Başkan Özkasap, "Genel üretim verileri bakımından tarım sektörü Manisa'da iyi bir yıl geçirdi. Faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek doğa olayları ve ürün hastalıkları yaşanmadı. Kalite, gıda güvenliği standartları ve modern işletmecilik bakımından da iyi bir seviyeye gelmiş durumdayız. Kuru ve yaş üzüm çeşitleri, zeytini, zeytinyağı, konservecilik ürünleri, beyaz et sektörü, yumurta sektörü, kirazı ve daha pek çok üretim çeşidi ile Manisa, ülke tarımının ilk sıralarında olmaya devam etti. Pamuk üretimine verilen desteklere de bağlı olarak Manisalı üreticilerimiz terk ettikleri pamuk üretimine yeniden başlamak için ayırdıkları alanı artırmayı sürdürdüler. Katma değer üretiminde iyi sonuçlar aldığımız zeytin ve zeytinyağı sektöründe ise Manisa; verim çağına giren yeni ağaçlarıyla toplam zeytin ağacı varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkemiz genelinde çok önemli bir seviyeye yükseldi. Stratejik ürünlerimiz arasında gördüğümüz dane zeytine de, sektörün daha iyi noktalara gelmesi ve üretimde istikrarın sürdürülmesi için çeşitli platformlardaki çalışmalarımızla ilettiğimiz prim desteği talebimizi, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin karşılıksız bırakmayarak, kilogramda 15 kuruş olarak üreticilerimize müjdelemesi de sektörde bir ilk oldu. Özet olarak; Manisalı üretici, tüccar ve işletmelerimizin, yoğun emek ve çalışmalarıyla Manisa'nın ülkemize kazandırdığı iç ticaret hacmi 10 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı. Ülkemize yine 4 milyar dolar seviyesinin üzerinde kazandırdığımız ihracatın da yine yüzde 15'i tarıma dayalı sektörlerimizden geldi" ifadelerini kullandı.



2020 yılında da 2019 yılından edinilen deneyim ve tecrübelerle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Özkasap, "Manisa olarak elde ettiğimiz ayrıcalığı daha iyi seviyelere getirmek için tüm üyelerimiz ve üretim dinamiklerimizle birlikte uyum içinde hareket edebiliyor olmak da Manisa Ticaret Borsası olarak en önem verdiğimiz hususlardan birisidir. Bu kapsamda; kendi kendine yeterlilikle büyüme, ihracatta hacim ve çeşitliliğin yükseltilmesi, dünya standartlarında markalaşmanın artması, üyelerimizin mesleki faaliyetlerinin desteklenmesi, genç ve kadın müteşebbisliğin gelişmesi, KOBİ ölçeğinde yatırım ve proje sayısının artması ve tüm bu hususlarda çalışma ortamının iyileştirilmesi için sahadan aldığımız tespitleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şuraları ile Sektörel Konsey Toplantılarında ve ayrıca Manisa iş dünyasını temsilen bulunduğumuz çeşitli platformlarda hükümetimiz, İlgili bakanlıklarımız ve milletvekillerimize iletmeye, paydaş kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olmaya devam devam edeceğiz" dedi. - MANİSA