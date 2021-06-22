Şehzadeler Ziraat Odası'ndan Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve Başkanvekili İbrahim Sürücüler'i konuk etti.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Başkanvekili İbrahim Sürücüler ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Oda Başkanı Hüseyin Altındağ, kendilerini konuk ettiği için Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.