Başkan Özkasap, Ticaret Borsasının faaliyetlerini anlattı - Son Dakika

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sadık Özkasap tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Özkasap'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz , Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Sadık Özkasap'tan biögi aldı.

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