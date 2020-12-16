Başkan Özkasap, Ticaret Borsasının faaliyetlerini anlattı - Son Dakika

Başkan Özkasap, Ticaret Borsasının faaliyetlerini anlattı
16.12.2020 15:57
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Sadık Özkasap'tan biögi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Sadık Özkasap'tan biögi aldı.
Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Özkasap'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sadık Özkasap tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. - MANİSA
Son Dakika West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi Güneşli havayı fırsat bilen turistler Alanya'da denize girdi Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı