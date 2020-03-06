Başkan Özkök: "İthalat yok, kimse üreticinin moralini bozamaz' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Özkök: 'İthalat yok, kimse üreticinin moralini bozamaz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Özkök: "İthalat yok, kimse üreticinin moralini bozamaz'

6 saat önce

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ankara'da tarım ve hayvancılığın sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a aktardı.

Başkan Özkök:

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ankara'da tarım ve hayvancılığın sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a aktardı. Başkan Özkök, "İthalat yok, kimse üreticinin moralini bozamaz" dedi.


Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı TBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun himayelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile TOBB Sosyal Tesislerde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorun, sıkıntılar ve çözüm önerilerini birinci ağızdan bakanlara iletti. Kırmızı et sektöründeki fiyat istikrarsızlığı, kırmızı et ithalatı, yem girdi maliyetlerindeki olumsuzluklar, hayvancılık alanındaki sorun, sıkıntı ve çözüm önerilerini bakanlara aktaran Başkan Hamit Özkök, "Son aylarda et fiyatlarındaki yükseliş, yani gerçek değerine ulaşması üreticilerimizi biran olsun heyecanlandırmıştır. Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın 'İthalat yapılmayacak' sözüne binaen daha çok üreten ve yatırım yapan çiftçilerimiz olmuştur. Fakat son günlerde üreticilerimizi tedirgin eden olay Tarım Kredi Kooperatifleri marifeti ile yurt dışından kasaplık hayvan ithalatı konusu gündeme gelmiş ve üreticinin endişelenmesine neden olmuştur. Bizim düşüncemiz, hem ithalatın yanlış olduğu hem de çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifinin et sektörüne girip üyelerine karşı rekabet oluşturmasıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri eğer marketçilik yapacaksa Avrupa'nın etini değil, ortaklarının etini değerlendirmesi Türk çiftçisinin ve üreticisinin menfaatine olacaktır. İthalat yok, kimse üreticinin moralini bozamaz" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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