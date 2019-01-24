Başkan Özlen, Ankara Ziyaretini Değerlendirdi

Ilgın
Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, Ankara
'da gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.
Başkan Özlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi
Şurası'na katıldıklarını ve bazı bürokratları ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Özlen, şunları kaydetti;
" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve bazı bakanların katılımıyla düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na Odamız Meclis Başkanı Mustafa Pala ile birlikte katıldık. Burada Ilgın kaplıcalarımızın tesis sorunun giderilmesi, hastanemizde ulaşım konusunda risk olan üst geçidin tamamlanması, otogar üst geçidi çevre düzenlemesinin yapılması, İç Anadolu
tarım bölgelerine bölge dışından ilçemize su temin edilmesi konularını Cumhurbaşkanımıza dosya halinde sunduk. Ayrıca İŞKUR
hizmet merkezinin ilçemizde açılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'a daha önceki müracaatımızın durumunu ilettik. Bakan Selçuk
İŞKUR hizmet merkezi açılması için sözünü verdi."