Başkan Özlen vergi ve SGK borçlarına erteleme talebinde bulundu - Son Dakika

Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen, koronavirüs salgını tedbiri kapsamında ticari faaliyetine ara verilen sektörlerde SGK prim ödemelerine kolaylık getirilmesi ve borçların ertelenmesi talebinde bulundu.

Başkan Özlen yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükümetin, işletmelerin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphelerinin olmadığını belirtti.

Bu nedenle odaya kayıtlı üyelerin temsil edildiği meslek guruplarında yer alan komitelerinin bu etkilerden en az etkilenmeleri amacıyla, SGK prim ödemelerine kolaylık getirilmesi ve borçların ertelenmesi taleblerini hükümete iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettiklerini kaydetti.